В Башкирии 14-летний школьник умер, надышавшись газом из баллона

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-12T08:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии подростки продолжают погибать от отравления газом из баллончиков. Очередная трагедия произошла на прошлой неделе в селе Новобелокатай.

Компания школьников нюхала газ из баллона прямо на улице. 14-летнему подростку внезапно стало плохо, он потерял сознание. Ребята попытались ему помочь, но тщетно. Прохожие, заметившие суету среду подростков, вызвали «скорую», но подоспевшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мальчика.

По факту гибели подростка ведется доследственная проверка. Причину его гибели определят судебно-медицинские эксперты.

Ранее при схожих обстоятельствах погиб восьмиклассник из Стерлитамака. Мальчик тоже решил побаловаться с другом газом и попал в реанимацию. Врачи не смогли его спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU