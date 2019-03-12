2019-03-12T18:26:37+03:00
Общество

Власти Башкирии обсудили проблему снижения инвестиций

Радий Хабиров предложил плотнее работать по этому вопросу с муниципалитетами
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне в Доме правительства Башкирии обсуждали проблемы привлечения инвестиций. Глава региона Радий Хабиров во вступительном слове заявил, что хотя бизнес в республике развивается, растет промышленность и экспорт, второй год подряд объем инвестиций идет на спад.

По мнению врио главы региона, необходимо повышать инвестпривлекательность республики, в чем может помочь Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Руководитель АСИ Светлана Чупшева рассказала, что бизнес в регионах часто испытывает сложности из-за давления со стороны властей. Справиться с этим, по ее словам, поможет информационная платформа, где бизнесмены смогут оставлять свои жалобы и получать отклик от властей.

Другой способ улучшить ситуацию с инвестициями – создавать зоны роста для малого и среднего бизнеса: дом предпринимательства, бизнес-инкубаторы, «точки кипения».

Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что улучшением инвестиционного климата следует заняться на муниципальном уровне. Глав районов и городов, как считает Хабиров, нужно обучать работе с малым бизнесом, объяснять им, как добиться успешного развития территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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