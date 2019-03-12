В Уфе под автомобилем обвалилась земля

СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-12T07:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером в Уфе очередная машина едва не ушла под землю. Автомобиль стоял на улице Менделеева, близ дома №207, когда под ним разверзлось дорожное полотно. В администрации Уфы рассказали, что рухнула плита перекрытия над магистральным трубопроводом, отчего и произошел обвал грунта.

На место ЧП направили экстренные службы. Автомобиль, как уточняется, не пострадал. Его эвакуировали подальше от ямы. Опасный участок огородили предупреждающими знаками. К работам по восстановлению покрытия работники «БашРТС» должны приступить сегодня утром, 12 марта.

Напомним, что в ноябре прошлого года по схожей причине сразу два автомобиля оказались под землей. Тогда грунт обвалился в Нижегородке.

ИСТОЧНИК KP.RU