2019-03-12T07:53:32+03:00
Происшествия

В Уфе под автомобилем обвалилась земля

Инцидент произошел на улице Менделеева
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в Уфе очередная машина едва не ушла под землю. Автомобиль стоял на улице Менделеева, близ дома №207, когда под ним разверзлось дорожное полотно. В администрации Уфы рассказали, что рухнула плита перекрытия над магистральным трубопроводом, отчего и произошел обвал грунта.

На место ЧП направили экстренные службы. Автомобиль, как уточняется, не пострадал. Его эвакуировали подальше от ямы. Опасный участок огородили предупреждающими знаками. К работам по восстановлению покрытия работники «БашРТС» должны приступить сегодня утром, 12 марта.

Напомним, что в ноябре прошлого года по схожей причине сразу два автомобиля оказались под землей. Тогда грунт обвалился в Нижегородке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в тройном ДТП в Стерлитамаке
В Башкирии из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 60 человек
Уфимские хоккеистки в составе сборной России стали чемпионками Универсиады
Житель Стерлитамака избил жену на глазах своего ребенка
Сибайский карьер подтопили на 82%
Присяжные признали жителя Башкирии виновным в убийстве старушки-процентщицы
В Уфе на день перекроют одну из улиц
Уфимка пыталась дважды зарезать мужа своей сестры
Погода в Башкирии на завтра, 12 марта
В Уфе две фирмы обвиняются в выводе денег за рубеж
32-летний ревнивец из Башкирии устроил массовую резню
Власти Уфы начали готовиться к потеплению
В Башкирии столкнулись Mitsubishi и КаМАЗ, погибла 52-летняя женщина
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
На асфальтирование центральных улиц в селах Башкирии потратят 3,4 миллиарда рублей
В Башкирии скотника задавило в машине по уборке навоза
Сибай может попасть в зону подтопления во время паводка
В Башкирии мальчик cкатился с горки и проломил голову
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за ветра
Машиностроительный колледж принимает гостей
Алиментщик из Башкирии переписал иномарку на бабушку
Вернулся весь грязный: стало известно, что произошло с пропавшим в Уфе 10-летним школьником
Радий Хабиров разнес чиновника за проваленные сроки по проекту программы ремонта дорог