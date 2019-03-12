В первом турнире юных биологов в Уфе примут участие четыре команды

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-12T15:10:22+03:00

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Завтра, 13 марта, в Академии наук Башкирии состоится первый уфимский турнир юных биологов (ТЮБ). Традиционно это всероссийское состязание проводится каждый год во многих городах России, но Уфа участвует в нем впервые и пока на правах тестовой площадки. Если опыт окажется удачным, башкирская столица станет полноправным участником турнира.

ТЮБ проходит в формате биологических боев между командами, где одна отстаивает свое решение задачи, другая его оспаривает, а третья судит, справились ли участники с ролями.

Список из пяти задач ребята получили заранее.

Всего в турнире будут участвовать четыре команды – 20 ребят.

Оценивать их выступления будет жюри, в составе которого - представитель оргкомитета Всероссийского турнира юных биологов Никита Бизяев.

Мероприятие открыто для зрителей и болельщиков. Начало турнира в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU