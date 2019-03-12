2019-03-12T14:13:16+03:00
Происшествия

В Башкирии с крыши здания сошла лавина снега

Спасателям пришлось искать под завалами возможных пострадавших
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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Настоящая снежная лавина сошла вчера вечером, 11 марта, на одной из улиц Кумертау. Масса неубранного за зиму снега рухнула с крыши здания прямо на дорогу, завалив ее фактически целиком. Очевидцы доложили о ЧП по номеру 112 и на место направили спасателей.

Как рассказали в госкомитете республике по чрезвычайным ситуациям, сначала сотрудники аварийно-спасательной службы разгребали завал вручную, чтобы убедиться, что под снегом не оказались погребены люди. К счастью, пострадавших не обнаружили. После этого со снежной кучей расправилась специальная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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