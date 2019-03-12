Власти Башкирии намерены найти санатора для Роскомснаббанка

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-12T09:20:39+03:00

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Правительство республики ищет санатора для башкирского Роскомснаббанка. 7 марта Центробанк России отозвал у него лицензию.

По информации издания «Коммерсантъ-Уфа», власти региона озаботились оздоровлением банка с момента отзыва лицензии. Выступить в роли санатора предлагают крупным российским банкам, в том числе Россельхозбанку.

Роскомснаббанк, напомним, был последним банком, зарегистрированным на территории Башкирии. Организация появилась еще в 1991 году под названием «Башкомснаббанк». К моменту отзыва лицензии у банка было 15 отделений в Башкирии и офис в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU