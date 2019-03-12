В Башкирии из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 60 человек
Из-за пожара в Агиделе из многоэтажки эвакуировали 60 человек.
По данным МЧС республики, информация о начале возгорания в многоквартирном доме по улице Молодежной поступила на пульт диспетчера поздней ночью в 3:31. На место немедленно направили пожарных – 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Оказалось, что пожар начался в квартире на 3 этаже. Из здания экстренно эвакуировали 60 жильцов, из них 15 несовершеннолетних. Большинство смогли покинуть дом сами, пятерых вывели с помощью автолестниц. Пожар локализовали уже через 6 минут, а полностью ликвидировали в 3:40. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU