2019-03-12T08:01:27+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 60 человек

Возгорание случилось в Агиделе
Рустем АХУНОВ
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Из-за пожара из многоэтажки в Агидели эвакуировали 60 человекИз-за пожара из многоэтажки в Агидели эвакуировали 60 человек
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Из-за пожара в Агиделе из многоэтажки эвакуировали 60 человек.

По данным МЧС республики, информация о начале возгорания в многоквартирном доме по улице Молодежной поступила на пульт диспетчера поздней ночью в 3:31. На место немедленно направили пожарных – 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Оказалось, что пожар начался в квартире на 3 этаже. Из здания экстренно эвакуировали 60 жильцов, из них 15 несовершеннолетних. Большинство смогли покинуть дом сами, пятерых вывели с помощью автолестниц. Пожар локализовали уже через 6 минут, а полностью ликвидировали в 3:40. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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