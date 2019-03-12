2019-03-12T07:12:42+03:00
Спорт

Уфимские хоккеистки в составе сборной России стали чемпионками Универсиады

Девушки обыграли соперниц из Канады
Рустем АХУНОВ
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Уфимские хоккеистки в составе сборной России стали чемпионками УниверсиадыУфимские хоккеистки в составе сборной России стали чемпионками Универсиады
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Уфимские хоккеистки Мария Баталова и Анна Шибанова в составе сборной России стали чемпионками Универсиады в Красноярске.

В финале российские спортсменки вышли на сборную команду из Канады. Счет хоккеисткам из России удалось открыть только в 3 периоде. Окончательно укрепили преимущество девушки за 11 секунд до звука финальной сирены. Оппоненты не смогли ответить ни одной шайбой.

Любопытно, что за несколько дней до этого женская сборная России по хоккею обыграла команду США с разгромным счетом – 10:0.

Напомним, что хоккейный клуб «Агидель» является действующим чемпионом ЖХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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