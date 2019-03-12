Сибайский карьер подтопили на 82%

СЕГОДНЯ 06:28 2019-03-12T06:28:29+03:00

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Руководитель Сибая Рустем Афзалов заявил, что работы по подтоплению тлеющего карьера завершили на 82%.

Заявление мэр сделал во время очередного оперативного совещания. По словам чиновника, сейчас 600-метровый карьер заполнен щелочной водой на 64 метра, и для окончания операции по подтоплению нужно наполнить еще 14 метров.

Напомним, что решение подтопить карьер власти города приняли совместно с инженерами из Магнитогорска, Уфы и Москвы. По их мнению, это сможет остановить процесс тления руды в местном карьере. Ранее сообщалось, что подтопление планируют до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU