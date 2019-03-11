В Уфе на день перекроют одну из улиц
Коммунальщики торопятся очистить ее от снега
Схема: мэрия Уфы
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Завтра, 12 марта, в Уфе будет перекрыта улица Батырская. Коммунальщики намереваются очистить ее от снега, чтобы дать возможность машинам «скорой» беспрепятственно курсировать по ней в обоих направлениях.
В мэрии Уфы уточнили, что улицу закроют для автомобилей на участке от Степана Кувыкина до Авроры. Работы по вывозу снега начнутся с 9:00 утра.
Власти города просят автолюбителей, паркующих свой транспорт на этом отрезке, заблаговременно переместить его. Все оставшиеся машины будут немедленно эвакуированы.
ИСТОЧНИК KP.RU