2019-03-11T19:41:00+03:00
Общество

В Уфе на день перекроют одну из улиц

Коммунальщики торопятся очистить ее от снега
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Схема: мэрия УфыСхема: мэрия Уфы
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Завтра, 12 марта, в Уфе будет перекрыта улица Батырская. Коммунальщики намереваются очистить ее от снега, чтобы дать возможность машинам «скорой» беспрепятственно курсировать по ней в обоих направлениях.

В мэрии Уфы уточнили, что улицу закроют для автомобилей на участке от Степана Кувыкина до Авроры. Работы по вывозу снега начнутся с 9:00 утра.

Власти города просят автолюбителей, паркующих свой транспорт на этом отрезке, заблаговременно переместить его. Все оставшиеся машины будут немедленно эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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