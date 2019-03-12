2019-03-12T11:12:30+03:00
Общество

В Башкирии сироте выделили дом, в котором оказалось невозможно жить

Помещение было слишком холодным
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сироте из Башкирии предоставили жилье, непригодное для жизни. Как рассказали в прокуратуре региона, частный дом на две семьи в селе Малоустьикинское оказался слишком холодным. Пол, стены и потолок здания не были утеплены, из-за чего даже включенные «на полную» радиаторы могли прогреть помещение лишь до +13 градусов.

Районную администрацию уведомили о ситуации, и та выдала сироте ключи от другой квартиры. Не забыли и о прежнем жилье: застройщика заставили утеплить дом и провести в него газ.

- Заместитель главы администрации, не проконтролировавший качество объекта, привлечен к дисциплинарной ответственности, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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