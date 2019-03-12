Присяжные признали жителя Башкирии виновным в убийстве старушки-процентщицы

СЕГОДНЯ 06:09 2019-03-12T06:09:57+03:00

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26-летний житель Башкирии попал на скамью подсудимых за убийство пожилой женщины.

В феврале 2018 года он решил добыть легких денег у своей 75-летней знакомой. Бабушка ссуживала людям деньги под проценты, и мужчина об этом знал. Он явился к ней домой, несколько раз ударил по голове и задушил, после чего обшарил квартиру в поисках заветной «кубышки». Добычей мужчины стали 70 тысяч рублей. Он забрал их и покинул страну, отправившись, как сообщает прокуратура Башкирии, на родину - в Азербайджан.

Душегуба объявили в розыск и задержали, когда тот снова вернулся в Россию. Мужчина не стал отрицать вину, но заявил, что убил старушку в разгар ссоры, а уже потом решил взять деньги. Однако гособвинитель в эту версию не поверил – убийца был в перчатках, а значит, планировал недоброе. Поддержали обвинение и присяжные.

- Присяжные заседатели, изучив собранные следствием доказательства, пришли к выводу о виновности злоумышленника, - прокомментировали процесс в Следственном комитете по Башкирии.

На основании их вердикта суд определит мужчине наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU