В Уфе две фирмы обвиняются в выводе денег за рубеж

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-11T17:21:11+03:00

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40 миллионов рублей вывели за рубеж две уфимские компании. Фирмы заключили договоры с партнерами в Германии и Китае. Контрагенты должны были поставить уфимским компаниям фосфаты, но получилось так, что деньги за химическую продукцию были переведены, а вот товар в Россию не попал.

Китайцам перечислили 1,15 млн юаней (или 11,3 млн рублей на момент перевода), а немцам – 415,3 тыс. евро (28,5 млн рублей).

Когда Башкортостанская таможня провела проверку, нарушения стали очевидны. В итоге – два уголовных дела. Фигурантам грозят штрафы до полумиллиона рублей или до трех лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU