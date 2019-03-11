В Уфе две фирмы обвиняются в выводе денег за рубеж
Нарушения нашла региональная таможня
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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40 миллионов рублей вывели за рубеж две уфимские компании. Фирмы заключили договоры с партнерами в Германии и Китае. Контрагенты должны были поставить уфимским компаниям фосфаты, но получилось так, что деньги за химическую продукцию были переведены, а вот товар в Россию не попал.
Китайцам перечислили 1,15 млн юаней (или 11,3 млн рублей на момент перевода), а немцам – 415,3 тыс. евро (28,5 млн рублей).
Когда Башкортостанская таможня провела проверку, нарушения стали очевидны. В итоге – два уголовных дела. Фигурантам грозят штрафы до полумиллиона рублей или до трех лет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU