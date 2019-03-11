2019-03-11T18:11:08+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 12 марта

Дождь, снег и слякоть обосновались в республике
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 12 марта, погода в Башкирии будет привычно мартовской, с дождем, ветром и слякотью.

По прогнозам синоптиков, в Уфе столбик термометра замрет на отметке +1..+2 градуса. В столице Башкирии ожидаются дождь, днем с небольшим снегом, и свежий южный ветер.

Почти схожую картину за окном будут наблюдать и жители Стерлитамака. Температура воздуха тут будет такой же: +1..+3 градуса, зато дождь обещает быть более интенсивным, вплоть до ливня.

В Нефтекамске же погода еще не определилась - мечется между февралем и мартом. С одной стороны здесь тоже будет «плюс»: 0..+2 градуса тепла, с другой – синоптики обещают обложной снег с умеренным ветром.

Учалам повезло больше, тут будет и тепло +1..+3, и преимущественно без осадков.

На северо-востоке республики тоже будет выше нуля, но и эти районы не минуют проблемы уфимцев: дождь со снегом и свежий ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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