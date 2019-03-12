В Стерлитамаке поймали жулика, напавшего на пожилую женщину

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-12T10:33:40+03:00

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24-летний житель деревни Тюрюшля пытался отнять сумку у пожилой женщины.

По данным МВД республики, у нападавшего не было денег на дорогу домой из Стерлитамака, поэтому он решил ограбить женщину у дома №40 по улице Худайбердина. Он набросился на женщину со спины и попытался отнять сумку. Однако потерпевшая вцепилось в свое имущество крепкой хваткой. Тогда изверг начал избивать женщину ногами по голове. В этом момент к нему подбежали двое прохожих и оттащили в сторону. Затем жулика передали прибывшим на место полицейским.

По факту «Грабежа» стражи порядка возбудили уголовное дело.

В Стерлитамаке мужчина напал на пожилую женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU