32-летний ревнивец из Башкирии устроил массовую резню

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-11T16:45:43+03:00

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32-летний мужчина из Приютово приревновал свою бывшую избранницу и ранил ножом пятерых человек.

Известно, задержанный мужчина пришел поучаствовать в застолье в доме своей бывшей девушки. В доме находились пятеро человек – мама, отец, брат и молодой человек бывшей избранницы.

Неизвестно, что происходило в помещении, но в один момент ревнивец схватил нож и начал бить им всех присутствующих. Одного из мужчин он ударил ножом в пах. Бывшую девушку он несколько раз ранил в живот. Вскоре на место прибыли полицейские.

- Подозреваемый задержан по горячим следам. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - объяснили в пресс-службе МВД Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU