На асфальтирование центральных улиц в селах Башкирии потратят 3,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-11T15:11:48+03:00

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В правительстве Башкирии оценили проект по асфальтированию центральных улиц в деревнях республики в 3,4 миллиарда рублей.

Напомним, что неделей ранее Радий Хабиров попросил своих подчиненных из госкомтранса разработать проект асфальтирования как минимум одной улицы в каждом развивающемся населенном пункте в сельской местности. По мнению Хабирова, это решит проблему грязных и пыльных дорог.

Согласно статистике госкомтранса, сейчас в республике насчитывается порядка 3,5 тысяч километров дорог без твердого покрытия на центральных улицах деревень республики. По словам главы ведомства Тимура Мухаметьянова, на асфальтирование нужно будет выделить около 3,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU