В Башкирии столкнулись Mitsubishi и КаМАЗ, погибла 52-летняя женщина
На трассе в Башкирии столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик КаМАЗ, 52-летняя пассажирка иномарки погибла до приезда медиков.
По данным ГИБДД республики, столкновение произошло на 108 километре дороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы. По предварительной версии, 28-летний водитель грузовика столкнулся с иномаркой по касательной траектории.
В итоге у внедорожника сильно смяло переднюю часть. К сожалению, не обошлось без жертв – в аварии погибла 52-летняя пассажирка Mitsubishi. Известно, что она находилась на переднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности. Несчастная скончалась до приезда медиков.
Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии. На месте работала группа экспертов.
ИСТОЧНИК KP.RU