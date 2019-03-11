2019-03-11T15:57:31+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись Mitsubishi и КаМАЗ, погибла 52-летняя женщина

Авария произошла в Бакалинском районе республики
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На трассе в Башкирии столкнулись Mitsubishi и КаМАЗНа трассе в Башкирии столкнулись Mitsubishi и КаМАЗ
Изменить размер текста:

На трассе в Башкирии столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик КаМАЗ, 52-летняя пассажирка иномарки погибла до приезда медиков.

По данным ГИБДД республики, столкновение произошло на 108 километре дороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы. По предварительной версии, 28-летний водитель грузовика столкнулся с иномаркой по касательной траектории.

В итоге у внедорожника сильно смяло переднюю часть. К сожалению, не обошлось без жертв – в аварии погибла 52-летняя пассажирка Mitsubishi. Известно, что она находилась на переднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности. Несчастная скончалась до приезда медиков.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии. На месте работала группа экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уфимка пыталась дважды зарезать мужа своей сестры
Погода в Башкирии на завтра, 12 марта
В Уфе две фирмы обвиняются в выводе денег за рубеж
32-летний ревнивец из Башкирии устроил массовую резню
Власти Уфы начали готовиться к потеплению
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
На асфальтирование центральных улиц в селах Башкирии потратят 3,4 миллиарда рублей
В Башкирии скотника задавило в машине по уборке навоза
Сибай может попасть в зону подтопления во время паводка
В Башкирии мальчик cкатился с горки и проломил голову
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за ветра
Машиностроительный колледж принимает гостей
Алиментщик из Башкирии переписал иномарку на бабушку
Вернулся весь грязный: стало известно, что произошло с пропавшим в Уфе 10-летним школьником
Радий Хабиров разнес чиновника за проваленные сроки по проекту программы ремонта дорог