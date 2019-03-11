В Башкирии столкнулись Mitsubishi и КаМАЗ, погибла 52-летняя женщина

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-11T15:57:31+03:00

На трассе в Башкирии столкнулись Mitsubishi и КаМАЗ

Изменить размер текста: A A

На трассе в Башкирии столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик КаМАЗ, 52-летняя пассажирка иномарки погибла до приезда медиков.

По данным ГИБДД республики, столкновение произошло на 108 километре дороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы. По предварительной версии, 28-летний водитель грузовика столкнулся с иномаркой по касательной траектории.

В итоге у внедорожника сильно смяло переднюю часть. К сожалению, не обошлось без жертв – в аварии погибла 52-летняя пассажирка Mitsubishi. Известно, что она находилась на переднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности. Несчастная скончалась до приезда медиков.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии. На месте работала группа экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU