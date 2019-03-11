2019-03-11T14:18:53+03:00
Происшествия

В Башкирии скотника задавило в машине по уборке навоза

Несчастный случай произошел в Дюртюлинском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии пьяный скотник погиб в машине по уборке навозаВ Башкирии пьяный скотник погиб в машине по уборке навозаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Дюртюлинском районе Башкирии погиб рабочий, которого затянуло в машину по уборке навоза.

По данным гострудинспекции республики, смертельный инцидент произошел на одной из ферм Дюртюлинского района еще 24 января. Рабочий занимался уборкой навоза. В один момент ногу несчастного затянуло в механизм аппарата. Один из трактористов заметил происходящее и остановил машину. К сожалению, было уже поздно.

Во время проверки выяснилось, что погибший был пьян, и не прошел обучение технике безопасности.

Ответственных лиц в руководстве фермы привлекли к ответственности в виде штрафов на общую сумму в 605 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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