В Башкирии мальчик cкатился с горки и проломил голову

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-11T13:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хайбуллинском районе Башкирии школьник неудачно скатился с горы и разбил голову.

ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что инцидент произошел недалеко от деревни Сакма-Назаргулово, что в Хайбуллинском районе республики. Известно, что ученик 7 класса катался с горы на ледянке.

К сожалению, в один момент школьника выкинуло с горы прямо в сторону опоры линии электропередач. В результате ребенок получил серьезные увечья – перелом черепа, травму мозга и ушибы. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU