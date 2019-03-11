В Башкирии мальчик cкатился с горки и проломил голову
Случай произошел в Хайбуллинском районе
Семиклассник из Башкирии получил травму головы катаясь с горы
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В Хайбуллинском районе Башкирии школьник неудачно скатился с горы и разбил голову.
ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что инцидент произошел недалеко от деревни Сакма-Назаргулово, что в Хайбуллинском районе республики. Известно, что ученик 7 класса катался с горы на ледянке.
К сожалению, в один момент школьника выкинуло с горы прямо в сторону опоры линии электропередач. В результате ребенок получил серьезные увечья – перелом черепа, травму мозга и ушибы. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU