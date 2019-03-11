В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за ветра

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-11T13:28:47+03:00

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Завтра, 12 марта, в Башкирии ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду.

Об опасности жителей республики предупреждают в МЧС. По данным чрезвычайного ведомства, в регионе возможно резкое усиление скорости ветра – до 15-20 метров в секунду.

Помимо этого возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за похолодания, ближе к ночи на дорогах может образоваться гололедица. Водителям следует снизить максимальную скорость движения и быть особо внимательными на дорогах. Также на дорогах возможно ухудшение видимости до опасных 500 метров из-за тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU