В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за ветра
В МЧС республики предупреждают об опасности
В Башкирии ожидается штормовое предупреждение из-за сильного ветраФото: Михаил ФРОЛОВ
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Завтра, 12 марта, в Башкирии ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду.
Об опасности жителей республики предупреждают в МЧС. По данным чрезвычайного ведомства, в регионе возможно резкое усиление скорости ветра – до 15-20 метров в секунду.
Помимо этого возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за похолодания, ближе к ночи на дорогах может образоваться гололедица. Водителям следует снизить максимальную скорость движения и быть особо внимательными на дорогах. Также на дорогах возможно ухудшение видимости до опасных 500 метров из-за тумана.
ИСТОЧНИК KP.RU