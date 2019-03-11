Власти Уфы начали готовиться к потеплению
В Уфе коммунальщики начали очищать решетки ливневой канализации от мусора и льда.
В Уфе уже несколько дней стоит теплая погода. Из-за плюсовой температуры начал таять снег. Вскоре некоторые улицы башкирской столицы превратились в настоящие болота из снега, льда и талой воды.
- Решетка дождеприемного колодца – верхняя часть системы ливневой канализации. Она служит фильтром от крупного мусора и обеспечивает сток ливневых вод. Помимо этого мы проводим работы по выявлению похищенных решеток и канализационных люков, - сообщили в городской администрации.
Напомним, что тема ливневой канализации является для жителей столицы острым вопросом. Прошлый мэр Уфы Ирек Ялалов открыто признавал, что город не готов к сильным ливням.
ИСТОЧНИК KP.RU