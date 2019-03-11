Власти Уфы начали готовиться к потеплению

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-11T16:36:59+03:00

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В Уфе коммунальщики начали очищать решетки ливневой канализации от мусора и льда.

В Уфе уже несколько дней стоит теплая погода. Из-за плюсовой температуры начал таять снег. Вскоре некоторые улицы башкирской столицы превратились в настоящие болота из снега, льда и талой воды.

- Решетка дождеприемного колодца – верхняя часть системы ливневой канализации. Она служит фильтром от крупного мусора и обеспечивает сток ливневых вод. Помимо этого мы проводим работы по выявлению похищенных решеток и канализационных люков, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что тема ливневой канализации является для жителей столицы острым вопросом. Прошлый мэр Уфы Ирек Ялалов открыто признавал, что город не готов к сильным ливням.

ИСТОЧНИК KP.RU