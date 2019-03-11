2019-03-11T10:17:28+03:00
Происшествия

Вернулся весь грязный: стало известно, что произошло с пропавшим в Уфе 10-летним школьником

Ребенок поругался с родителями
Рустем АХУНОВ
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Пропавшего в Уфе школьника обнаружили на проспекте Салавата ЮлаеваПропавшего в Уфе школьника обнаружили на проспекте Салавата Юлаева
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Пропавший в минувшее воскресенье 10-летний Евгений Т. ушел из дома после ссоры с родителями.

По данным портала «Proufu.ru», ребенок ушел из дома после того, как немного повздорил с родителями.

- Мы поругались с сыном из-за учебы. После долгих выходных, мы посадили его делать уроки – завтра ведь школу. Сын начал капризничать, мы поругались, он собрался и ушел, - цитирует портал слова папы школьника.

Оказалось, что школьника, «голосовавшего» на проспекте Салавата Юлаева заметили полицейские. О том, что поиски мальчика прекращены волонтеры сообщили лишь около полуночи в воскресенье.

- Сын был весь грязный. Видимо упал или окатила водой проезжающая машина. Он «голосовал», чтобы поймать машину и доехать до дома, но никто не останавливался, - добавил отец ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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