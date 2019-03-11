2019-03-11T10:50:53+03:00
Общество

Радий Хабиров разнес чиновника за проваленные сроки по проекту программы ремонта дорог

Досталось руководителю транспортного ведомства республики
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров сделал выговор чиновнику от транспортаРадий Хабиров сделал выговор чиновнику от транспорта
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Радий Хабиров обвинил главу госкомранса Башкирии в проваленных сроках по созданию приложения по контролю ремонта дорог.

Врио главы республики напомнил, что в ноябре прошлого года дал руководителю госкомтранса важное поручение – создать в ведомстве специальное приложение, используя которое жители республики смогут отмечать на дорогах проблемные участки. После информация от «народного контроля» будет передаваться в госкомтранс республики.

Сегодня руководитель транспортного ведомства Тимур Мухаметьянов рассказал, что приложение будет создано к 1 июня. Такой ответ не устроил Хабирова.

- Я просил внедрить эту карту осенью. За время, которое прошло, можно было «Айфон» изобрести, а вы говорите, что оно будет готово к 1 июня. Приложение должно быть готово к 1 апреля, либо я с вами разбираться буду, - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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