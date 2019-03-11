Клиентам «Роскомснаббанка» начнут выплачивать деньги до 21 марта
Сроки озвучили в нацбанке республики
Клиенты «Росокомснаббанка» начнут получать выплаты до 21 марта
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Клиентам «Роскомснаббанка», лишившегося лицензии, начнут выплачивать деньги до 21 марта.
Напомним, что Центробанк России лишил крупный банк лицензии на работу в минувший четверг, 7 марта. У финансового учреждения осталось финансовых обязательств перед физическими и юридическими лицами на сумму около 22 миллиардов рублей.
- Банк является участником системы страхования вкладов. Суммы физлиц и ИП до 1,4 миллиона рублей будут покрыты за счет фонда страхования вкладов. До 14 марта будут определены банки-агенты, а до 21 марта начнутся первые выплаты, - рассказал руководитель нацбанка республики Марат Кашапов.
ИСТОЧНИК KP.RU