Клиентам «Роскомснаббанка» начнут выплачивать деньги до 21 марта

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-11T09:05:41+03:00

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Клиентам «Роскомснаббанка», лишившегося лицензии, начнут выплачивать деньги до 21 марта.

Напомним, что Центробанк России лишил крупный банк лицензии на работу в минувший четверг, 7 марта. У финансового учреждения осталось финансовых обязательств перед физическими и юридическими лицами на сумму около 22 миллиардов рублей.

- Банк является участником системы страхования вкладов. Суммы физлиц и ИП до 1,4 миллиона рублей будут покрыты за счет фонда страхования вкладов. До 14 марта будут определены банки-агенты, а до 21 марта начнутся первые выплаты, - рассказал руководитель нацбанка республики Марат Кашапов.

ИСТОЧНИК KP.RU