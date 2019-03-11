2019-03-11T09:05:41+03:00
Общество

Клиентам «Роскомснаббанка» начнут выплачивать деньги до 21 марта

Сроки озвучили в нацбанке республики
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Клиенты «Росокомснаббанка» начнут получать выплаты до 21 мартаКлиенты «Росокомснаббанка» начнут получать выплаты до 21 марта
Изменить размер текста:

Клиентам «Роскомснаббанка», лишившегося лицензии, начнут выплачивать деньги до 21 марта.

Напомним, что Центробанк России лишил крупный банк лицензии на работу в минувший четверг, 7 марта. У финансового учреждения осталось финансовых обязательств перед физическими и юридическими лицами на сумму около 22 миллиардов рублей.

- Банк является участником системы страхования вкладов. Суммы физлиц и ИП до 1,4 миллиона рублей будут покрыты за счет фонда страхования вкладов. До 14 марта будут определены банки-агенты, а до 21 марта начнутся первые выплаты, - рассказал руководитель нацбанка республики Марат Кашапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алиментщик из Башкирии переписал иномарку на бабушку
Вернулся весь грязный: стало известно, что произошло с пропавшим в Уфе 10-летним школьником
Радий Хабиров разнес чиновника за проваленные сроки по проекту программы ремонта дорог
Футбольный клуб «Уфа» открыл сезон домашним матчем 18-го тура РПЛ с ФК "Динамо" (Москва).
В Башкирии наградят девочку, спасшую из пожара трех братишек
Стало известно, в каких районах Башкирии педиатры чаще ставят неверные диагнозы
В Башкирии после нескольких дней оттепели резко похолодает
В Башкирии водитель насмерть сбил 52-летнего пешехода и скрылся
В минздраве Башкирии назвали лучшие и худшие поликлиники
Анна Бурова из Уфы прошла в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
«Домой привезли полицейские»: поиски пропавшего ребенка в Уфе прекращены
В Уфе разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Евгения Теплова
В Уфе планируется реконструировать Сад имени Аксакова
21-летний житель Башкирии едва до смерти не забил товарища
Уфимец угнал иномарку, чтобы съездить за алкоголем
Уфимцы засняли на видео упряжку с оленями на городской улице
В Уфе за сутки водители нарушили ПДД 398 раз
Погода в Башкирии на завтра, 11 марта
8 марта в Уфе феминистки вышли на пикет
Эльвира Набиуллина и Земфира вошли в ТОП-50 самых медийных женщин
В Салавате детей заметили за опасным занятием
В Уфе сошедший с крыши снег разбил «Мазду»