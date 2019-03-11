В Башкирии наградят девочку, спасшую из пожара трех братишек
Инцидент произошел в Шаранском районе
В Башкирии наградят школьницу, спасшую из пожара трех братьев
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15-летнюю жительницу Шаранского района Башкирии, спасшую из пожара трех братишек, наградят в МЧС республики.
По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в деревне Чупаево 7 марта. В момент, когда начался пожар, в доме без присмотра взрослых находилась 15-летняя девочка и трое братишек – 1, 2 и 5 лет. Услышав звук пожарного извещателя, отважная школьница через окно вывела братишек из горящего дома через окно.
- Девочка будет награждена грамотой и ценным подарком, - сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.
ИСТОЧНИК KP.RU