В Башкирии наградят девочку, спасшую из пожара трех братишек

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-11T08:31:47+03:00

Изменить размер текста: A A

15-летнюю жительницу Шаранского района Башкирии, спасшую из пожара трех братишек, наградят в МЧС республики.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в деревне Чупаево 7 марта. В момент, когда начался пожар, в доме без присмотра взрослых находилась 15-летняя девочка и трое братишек – 1, 2 и 5 лет. Услышав звук пожарного извещателя, отважная школьница через окно вывела братишек из горящего дома через окно.

- Девочка будет награждена грамотой и ценным подарком, - сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

ИСТОЧНИК KP.RU