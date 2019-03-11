Стало известно, в каких районах Башкирии педиатры чаще ставят неверные диагнозы
В министерстве здравоохранения Башкирии составили список детских поликлиник, в которых врачи чаще всего ставят неверные диагнозы. Рейтинг составляли на основе разницы диагнозов, выявленных в местных поликлиниках в стационарах.
По данным портала UfacityNews, лидером в списке стала Верхнееркеевская центральная районная больница в Илишевском районе. Тут неверные диагнозы ставили в 4% случаев. Второе место занимает Давлекановская центральная районная больница с неверным показателем в 3.1%. На третьем месте закрепилась Белокатайская районная больница с результатом в 3%.
Самые точные диагнозы ставят врачи в больницах Бураевского, Бурзянского, Ермекеевского и Кигинского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU