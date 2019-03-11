Стало известно, в каких районах Башкирии педиатры чаще ставят неверные диагнозы

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-11T08:07:10+03:00

Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего ошибаются детские врачи Фото: Мария ЛЕНЦ

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В министерстве здравоохранения Башкирии составили список детских поликлиник, в которых врачи чаще всего ставят неверные диагнозы. Рейтинг составляли на основе разницы диагнозов, выявленных в местных поликлиниках в стационарах.

По данным портала UfacityNews, лидером в списке стала Верхнееркеевская центральная районная больница в Илишевском районе. Тут неверные диагнозы ставили в 4% случаев. Второе место занимает Давлекановская центральная районная больница с неверным показателем в 3.1%. На третьем месте закрепилась Белокатайская районная больница с результатом в 3%.

Самые точные диагнозы ставят врачи в больницах Бураевского, Бурзянского, Ермекеевского и Кигинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU