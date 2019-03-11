В Башкирии после нескольких дней оттепели резко похолодает

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-11T07:25:37+03:00

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В республике весна в самом разгаре - казалось бы, сейчас растает весь снег и можно будет позабыть о пуховиках и шубах. Однако радоваться рано, в Башкирию снова придут морозы. Как сообщили синоптики, завтра и в среду в регионе ожидается +2, 0 градусов днем и -2, -1 ночью.

Морозы придут ночью в среду. Столбик термометра резко опустится до -8, днем температура воздуха составит -3 градуса. В четверг характер погоды не изменится, а вот в пятницу, 15 марта, ночью похолодает до -12 градусов, а днем будет -3 градуса.

В выходные в регион снова придет теплая плюсовая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU