2019-03-11T07:25:37+03:00
Общество

В Башкирии после нескольких дней оттепели резко похолодает

Морозы придут уже в среду
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В республике весна в самом разгаре - казалось бы, сейчас растает весь снег и можно будет позабыть о пуховиках и шубах. Однако радоваться рано, в Башкирию снова придут морозы. Как сообщили синоптики, завтра и в среду в регионе ожидается +2, 0 градусов днем и -2, -1 ночью.

Морозы придут ночью в среду. Столбик термометра резко опустится до -8, днем температура воздуха составит -3 градуса. В четверг характер погоды не изменится, а вот в пятницу, 15 марта, ночью похолодает до -12 градусов, а днем будет -3 градуса.

В выходные в регион снова придет теплая плюсовая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алиментщик из Башкирии переписал иномарку на бабушку
Вернулся весь грязный: стало известно, что произошло с пропавшим в Уфе 10-летним школьником
Радий Хабиров разнес чиновника за проваленные сроки по проекту программы ремонта дорог
Футбольный клуб «Уфа» открыл сезон домашним матчем 18-го тура РПЛ с ФК "Динамо" (Москва).
Клиентам «Роскомснаббанка» начнут выплачивать деньги до 21 марта
В Башкирии наградят девочку, спасшую из пожара трех братишек
Стало известно, в каких районах Башкирии педиатры чаще ставят неверные диагнозы
В Башкирии водитель насмерть сбил 52-летнего пешехода и скрылся
В минздраве Башкирии назвали лучшие и худшие поликлиники
Анна Бурова из Уфы прошла в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
«Домой привезли полицейские»: поиски пропавшего ребенка в Уфе прекращены
В Уфе разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Евгения Теплова
В Уфе планируется реконструировать Сад имени Аксакова
21-летний житель Башкирии едва до смерти не забил товарища
Уфимец угнал иномарку, чтобы съездить за алкоголем
Уфимцы засняли на видео упряжку с оленями на городской улице
В Уфе за сутки водители нарушили ПДД 398 раз
Погода в Башкирии на завтра, 11 марта
8 марта в Уфе феминистки вышли на пикет
Эльвира Набиуллина и Земфира вошли в ТОП-50 самых медийных женщин
В Салавате детей заметили за опасным занятием
В Уфе сошедший с крыши снег разбил «Мазду»