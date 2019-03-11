В Башкирии водитель насмерть сбил 52-летнего пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-11T07:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером, 10 марта, в Шаранском районе на автодороге Шаран-Тюменяк неустановленный водитель за рулем машины темного цвета сбил 52-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. Мужчина скончался по пути в больницу. Известно, что он шёл в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

ГИБДД Башкирии обращается с просьбой к очевидцам – если вы стали свидетелем, сообщите в полицию об этом. Это уже второй за выходные наезд на пешехода со смертельным исходом.

8 марта вечером на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск насмерть сбит мужчина. Разыскивается темный автомобиль ВАЗ-2110.

ИСТОЧНИК KP.RU