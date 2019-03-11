2019-03-11T07:15:36+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель насмерть сбил 52-летнего пешехода и скрылся

ДТП произошло в Шаранском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вечером, 10 марта, в Шаранском районе на автодороге Шаран-Тюменяк неустановленный водитель за рулем машины темного цвета сбил 52-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. Мужчина скончался по пути в больницу. Известно, что он шёл в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

ГИБДД Башкирии обращается с просьбой к очевидцам – если вы стали свидетелем, сообщите в полицию об этом. Это уже второй за выходные наезд на пешехода со смертельным исходом.

8 марта вечером на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск насмерть сбит мужчина. Разыскивается темный автомобиль ВАЗ-2110.

ИСТОЧНИК KP.RU

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