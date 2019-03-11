2019-03-11T08:19:49+03:00
Здоровье

В минздраве Башкирии назвали лучшие и худшие поликлиники

Выяснилось, что главной проблемой является то, что горожане испытывают проблемы с записью к врачу
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В минздраве оценили работу поликлиник Башкирии за прошедший 2018 год. Взрослые медучреждения оценивали по девяти показателям: частота расхождений диагнозов, частота вызовов скорой помощи, охват диспансеризацией, частота осложнений среди лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, число запущенных случаев рака и туберкулеза и доступность записи к врачам.

Хорошими поликлиниками в этом оказались Акскинская, Баймакская, Бурзянская, Ермекеевская, Зилаирская, Кушнаренковская, Месягутовская, Раевская, Стерлибашевская поликлиники и Толбазинской ЦРБ. Чего нельзя сказать о Верхнеяркеевской ЦРБ, ГКБ №8, 10 и 12 Уфы, ГКБ №2 Стерлитамака, поликлиники №2, №38, №50 в Уфе, поликлиника Белокатайской ЦРБ.

Что касается детских, их также рассматривали по частоте расхождений диагнозов в поликлинике и стационаре, охвату медосмотром детей до года и всех несовершеннолетних, досуточной летальности в стационаре, смертности на дому, числу осложнений у детей с сахарным диабетом, числу запущенных случаев рака и туберкулеза, а также по показателю доступности записи к участковому педиатру и узким специалистам.

Лучшими оказались поликлиники Аскинской, Архангельской, Благовещенской, Буздякской, Зилаирской, Карамаскалинской, Месягутовской, Мишкинской, Стерлибашевской и Толбазинской ЦРБ.

Худшими – поликлиники Аскаровской, Бакалинской, Белокатайской, Иглинской, Красноусольской, Мелеузовской ЦРБ, ГКБ №21 Уфы, детские поликлиники №4 и №5 в Уфе. Именно в этих медзаведениях люди испытывают сложности с записью к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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