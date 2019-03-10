В Уфе разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Евгения Теплова

СЕГОДНЯ 21:13 2019-03-10T21:13:02+03:00

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Сегодня, 10 марта, в столице Башкирии в районе проспекта Октября пропал 10-летний Евгений Теплов. По предварительной информации, он не пришел домой после прогулки. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к волонтерам. Сейчас добровольцы планируют собрать группу и выехать на поиски.

Был одет в темные брюки, куртку светло-коричневую, темную шапку. При себе был рюкзак.

Если вы знаете о местонахождении Евгения или вы хотите присоединиться к поискам, позвоните волонтерам по телефону 8 (927) 969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU