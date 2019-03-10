В Уфе реконструируют Сад имени Аксакова
Обновленный парк, по мнению администрации, станет визитной карточкой города
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В столице Башкирии планируют реконструировать парк имени Аксакова, расположенный на улице Пушкина. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов на своей странице в социальных сетях.
- Будут отремонтированы и ухожены пешеходные дорожки. Намечены мероприятия по очистке ручейков, питающих озеро. Предмет особой гордости сада – вековые деревья при этом не должны пострадать, напротив, с учётом ландшафта парка, каждое дерево гармонично впишется в единый ансамбль, - отметил чиновник.
Обновленный парк, по мнению главы, станет визитной карточкой Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU