В Уфе реконструируют Сад имени Аксакова

СЕГОДНЯ 19:55 2019-03-10T19:55:28+03:00

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В столице Башкирии планируют реконструировать парк имени Аксакова, расположенный на улице Пушкина. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов на своей странице в социальных сетях.

- Будут отремонтированы и ухожены пешеходные дорожки. Намечены мероприятия по очистке ручейков, питающих озеро. Предмет особой гордости сада – вековые деревья при этом не должны пострадать, напротив, с учётом ландшафта парка, каждое дерево гармонично впишется в единый ансамбль, - отметил чиновник.

Обновленный парк, по мнению главы, станет визитной карточкой Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU