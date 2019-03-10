21-летний житель Башкирии едва до смерти не забил товарища

СЕГОДНЯ 19:12 2019-03-10T19:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бакалинском районе Башкирии дружеские посиделки едва не обернулись трагедией.

Как сообщили в МВД по РБ, двое приятелей в селе Ст. Шарашли в минувшие выходные решили посидеть за столом с горячительными напитками. В какой-то момент между ними возникла ссора, тогда 21-летний молодой человек с кулаками стал избивать друга. Пострадавшего доставили в больницу, а на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что в процессе распития злоумышленнику что-то не понравилось в разговоре собутыльника.

- В отношении 21-летнего жителя соседней деревни возбудили уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются следствием. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - прокомментировали в МВД по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU