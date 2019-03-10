2019-03-10T19:12:23+03:00
Происшествия

21-летний житель Башкирии едва до смерти не забил товарища

Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В Бакалинском районе Башкирии дружеские посиделки едва не обернулись трагедией.

Как сообщили в МВД по РБ, двое приятелей в селе Ст. Шарашли в минувшие выходные решили посидеть за столом с горячительными напитками. В какой-то момент между ними возникла ссора, тогда 21-летний молодой человек с кулаками стал избивать друга. Пострадавшего доставили в больницу, а на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что в процессе распития злоумышленнику что-то не понравилось в разговоре собутыльника.

- В отношении 21-летнего жителя соседней деревни возбудили уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются следствием. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - прокомментировали в МВД по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24