21-летний житель Башкирии едва до смерти не забил товарища
В Бакалинском районе Башкирии дружеские посиделки едва не обернулись трагедией.
Как сообщили в МВД по РБ, двое приятелей в селе Ст. Шарашли в минувшие выходные решили посидеть за столом с горячительными напитками. В какой-то момент между ними возникла ссора, тогда 21-летний молодой человек с кулаками стал избивать друга. Пострадавшего доставили в больницу, а на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что в процессе распития злоумышленнику что-то не понравилось в разговоре собутыльника.
- В отношении 21-летнего жителя соседней деревни возбудили уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются следствием. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - прокомментировали в МВД по РБ.
ИСТОЧНИК KP.RU