Уфимец угнал иномарку, чтобы съездить за алкоголем

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-10T18:09:23+03:00

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В столице Башкирии мужчина угнал автомобиль, чтобы съездить на нем за алкоголем. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 9 марта ночью в полицию обратилась 46-летняя женщина и сообщила, что у нее угнали «Шкоду Фабию».

Оказалось, что в тот день уфимка принимала у себя в гостях знакомую и ее кавалера. Мужчина, дождавшись, когда остальные члены компании уснут, взял из куртки хозяйки ключи от машины и отправился на ней за спиртным.

Далеко уехать ему не удалось – на улице Молодежная он был задержан полицейскими. Мужчина признался, что угнал машину, так как остро нуждался в спиртном, а дойти до магазина пешком было холодно.

- Похищенное авто изъяли и вернули его законному владельцу. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU