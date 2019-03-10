2019-03-10T17:01:07+03:00
Общество

Уфимцы засняли на видео упряжку с оленями на городской улице

Ролик быстро распространился по социальным сетям [видео]
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В столице Башкирии на днях автомобилисты засняли на видео мужчину, который быстрым шагом вел за собой двоих оленей. Ролик быстро распространился по социальным сетям и набрал тысячи просмотров.

- Каких только оленей не встретишь в Уфе. Идеальный транспорт, - комментирует автор видео в Инстаграм.

Оказывается, что мужчина с видеозаписи – уроженец Якутии. Он уже несколько лет живет в Уфе и работает в парке Лесоводов Башкирии.

Напомним, что недавно мужчина заснял на видео верблюдов, которые шли по полю в Иглинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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