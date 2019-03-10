Уфимцы засняли на видео упряжку с оленями на городской улице
Ролик быстро распространился по социальным сетям [видео]
фото: скриншот видео
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В столице Башкирии на днях автомобилисты засняли на видео мужчину, который быстрым шагом вел за собой двоих оленей. Ролик быстро распространился по социальным сетям и набрал тысячи просмотров.
- Каких только оленей не встретишь в Уфе. Идеальный транспорт, - комментирует автор видео в Инстаграм.
Оказывается, что мужчина с видеозаписи – уроженец Якутии. Он уже несколько лет живет в Уфе и работает в парке Лесоводов Башкирии.
Напомним, что недавно мужчина заснял на видео верблюдов, которые шли по полю в Иглинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU