Уфимцы засняли на видео упряжку с оленями на городской улице

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-10T17:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии на днях автомобилисты засняли на видео мужчину, который быстрым шагом вел за собой двоих оленей. Ролик быстро распространился по социальным сетям и набрал тысячи просмотров.

- Каких только оленей не встретишь в Уфе. Идеальный транспорт, - комментирует автор видео в Инстаграм.

Оказывается, что мужчина с видеозаписи – уроженец Якутии. Он уже несколько лет живет в Уфе и работает в парке Лесоводов Башкирии.

Напомним, что недавно мужчина заснял на видео верблюдов, которые шли по полю в Иглинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU