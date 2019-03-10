В Уфе за сутки водители нарушили ПДД 398 раз

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-10T16:11:48+03:00

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На уфимских дорогах вчера, 9 марта, прошли ночные профилактические рейды. В ГИБДД поделились итогами и сообщили, что за сутки автомобилисты нарушили ПДД 398 раз. Именно столько постановлений было выписано дорожными полицейскими.

За управление машиной в нетрезвом состоянии задержали семь человек, 67 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности, 13 водителей проехали на красный сигнал светофора, 20 не уступили дорогу пешеходам, шесть водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU