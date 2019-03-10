2019-03-10T16:11:48+03:00
Авто

В Уфе за сутки водители нарушили ПДД 398 раз

Сотрудники ГИБДД поделились итогами рейдов
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей ФОКИН
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На уфимских дорогах вчера, 9 марта, прошли ночные профилактические рейды. В ГИБДД поделились итогами и сообщили, что за сутки автомобилисты нарушили ПДД 398 раз. Именно столько постановлений было выписано дорожными полицейскими.

За управление машиной в нетрезвом состоянии задержали семь человек, 67 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности, 13 водителей проехали на красный сигнал светофора, 20 не уступили дорогу пешеходам, шесть водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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