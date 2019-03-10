2019-03-10T14:08:07+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 11 марта

Местами потеплеет до +5 градусов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 11 марта. Так, по данным Башгидрометцентра, в понедельник ночью пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидается слабая метель, накат, гололедица, днем дождь со снегом.

Температура воздуха ночью составит +1, -4 градуса, а днем воздух прогреется до +2 градусов. Местами и вовсе столбик термометра покажет +5 градусов.

В Уфе ожидается +3 градуса днем, +1 ночью. Также в столице Башкирии пройдет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
8 марта в Уфе феминистки вышли на пикет
Эльвира Набиуллина и Земфира вошли в ТОП-50 самых медийных женщин
В Салавате детей заметили за опасным занятием
В Уфе сошедший с крыши снег разбил «Мазду»
В Уфе прекращены поиски рэпера Глеба Решетнева
В санатории Крыма вылетели еще 250 детей из Сибая
В четырех селах Стерлитамакского района отключат электричество
В Башкирии продолжаются поиски 44-летнего Александра Кириченко
В Башкирии 22-летний водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину
В Башкирии 26-летний сотрудник автозаправки незаконно присвоил 400 тысяч рублей
В ближайшие несколько дней в Башкирии будет бушевать шквалистый ветер
В Уфе скончался известный башкирский поэт и журналист Нияз Магадеев
В Башкирии ищут водителя, который насмерть сбил на трассе пешехода
В Башкирии из-за непогоды произошла массовая авария с 12 автомобилями
Певец Радик Юльякшин сообщил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем
В Башкирии найден мертвым пропавший Сергей Ланин
В Уфе в клубе на женский праздник устроили развратное шоу с посетительницами
В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок
В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника
В Башкирии снизилась младенческая смертность
В Уфе перевернулся автомобиль: в салоне находилась молодая семья с ребенком
Стала известна личность погибшей девушки из Башкирии, которую насмерть задавил муж на 8 марта
МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко