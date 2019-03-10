Погода в Башкирии на завтра, 11 марта

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-10T14:08:07+03:00

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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 11 марта. Так, по данным Башгидрометцентра, в понедельник ночью пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидается слабая метель, накат, гололедица, днем дождь со снегом.

Температура воздуха ночью составит +1, -4 градуса, а днем воздух прогреется до +2 градусов. Местами и вовсе столбик термометра покажет +5 градусов.

В Уфе ожидается +3 градуса днем, +1 ночью. Также в столице Башкирии пройдет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU