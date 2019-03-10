Эльвира Набиуллина и Земфира вошли в ТОП-50 самых медийных женщин
Их имена часто упоминают в ряде СМИ и на ТВ
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Две уроженки Башкирии, Эльвира Набиуллина и Земфира, вошли в ТОП-50 самых медийных женщин. Такой рейтинг подготовила компания «Медиалогия».
Набиуллина, ныне представитель Центробанка России, оказалась на восьмом месте. Ее имя упомянули в СМИ за год 66 274 раза. Земфира заняла 48-ую строчку (12 174 сообщений).
Лидерами рейтинга стали представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова (158 474 сообщений), российский политик, журналист Ксения Собчак (135 265) и телеведущая Ольга Бузова (118 566).
.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU