СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-10T12:57:28+03:00

Их имена часто упоминают в ряде СМИ и на ТВ

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Две уроженки Башкирии, Эльвира Набиуллина и Земфира, вошли в ТОП-50 самых медийных женщин. Такой рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

Набиуллина, ныне представитель Центробанка России, оказалась на восьмом месте. Ее имя упомянули в СМИ за год 66 274 раза. Земфира заняла 48-ую строчку (12 174 сообщений).

Лидерами рейтинга стали представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова (158 474 сообщений), российский политик, журналист Ксения Собчак (135 265) и телеведущая Ольга Бузова (118 566).

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU