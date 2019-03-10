В Салавате детей заметили за опасным занятием

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-10T13:23:14+03:00

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Жители Салавата на днях подловили детей на опасном занятии – мальчики цеплялись за трамвай и катались.

«Зацеперов» сфотографировали и выложили в социальные сети с подписью, мол, посмотрите, чем ваши родители занимаются после школы.

По снимкам становится ясно, что школьники подготовились к поездке: надели ботинки и перчатки. Некоторые из них, лихо заскочив и зацепившись за электротранспорт, помчались по одной из оживленных улиц города. Те, кто по каким-то причинам не успел зацепиться или нечаянно упал, оставались ждать следующего трамвая.

Мальчики продумали каждый шаг – прячутся за остановку, затем, подождав, как трамвай вот-вот тронется буквально запрыгивали на него сзади.

фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU