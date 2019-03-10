В Уфе сошедший с крыши снег разбил «Мазду»
Владелец авто выложил фото в соцсети и попросил помощи
фото: соцсети
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Уфимец, выйдя из дома утром 7 марта, столкнулся с неприятным сюрпризом – сошедший с крыши снег разбил его автомобиль. Иномарку «Мазду 6» завалило снегом так, что у нее полностью разбилось заднее стекло. Инцидент произошел во дворе дома 71/2 по Проспекту Октября. Фотографии с места владелец автомобиля выложил в социальные сети и попросил помощи.
- Никаких ограждений и табличек не было. Председатель дома пыталась намекнуть «снег не мог так далеко упасть и так сильно повредить машину». Якобы снег они убирали, - написал мужчина.
фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU