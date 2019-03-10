В Уфе сошедший с крыши снег разбил «Мазду»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-10T12:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимец, выйдя из дома утром 7 марта, столкнулся с неприятным сюрпризом – сошедший с крыши снег разбил его автомобиль. Иномарку «Мазду 6» завалило снегом так, что у нее полностью разбилось заднее стекло. Инцидент произошел во дворе дома 71/2 по Проспекту Октября. Фотографии с места владелец автомобиля выложил в социальные сети и попросил помощи.

- Никаких ограждений и табличек не было. Председатель дома пыталась намекнуть «снег не мог так далеко упасть и так сильно повредить машину». Якобы снег они убирали, - написал мужчина.

фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU