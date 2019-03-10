В Уфе прекращены поиски рэпера Глеба Решетнева

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-10T12:00:29+03:00

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В столице Башкирии вчера, 9 марта, прекратили поиски рэп-исполнителя Glebasta Spal по имени Глеб Решетнев. К счастью, певец нашелся живым и здоровым. Где все это время находился молодой человек, неизвестно.

Отметим, что он пропал еще в понедельник, 4 марта. Глеб прилетел в Уфу из Москвы и перестал выходить на связь. Друзья сообщали, что он выключил телефон, дома у родственников и друзей не появлялся, с товарищами не связывался. Обеспокоенные близкие написали о его пропаже в социальных сетях.

К счастью, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU