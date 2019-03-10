В санатории Крыма вылетели еще 250 детей из Сибая

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-10T10:31:29+03:00

Первая группа также из 250 человек недавно вернулась с Евпатории

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Сегодня утром, 10 марта, из Сибая в Крым отправились еще 250 детей. Ребят отвезли в Магнитогорский аэропорт, откуда они вылетели в санатории на самолете. Об этом сообщил глава Сибая на своей странице.

- Все организационные вопросы продуманы до мелочей и подкреплены опытом первой группы. Подобрали хорошую команду сопровождающих, с ними ребята будут в надежных руках. Настроение у ребят замечательное! Впереди - две недели отличного отдыха, крымское солнце и море. Доброго пути вам! Хорошего полета! – написал Рустем Афзалов.

Напомним, что первая группа ребят из 250 человек вернулась с полуострова 6 марта. С 20 февраля они отдыхали в санатории «Мечта» в Евпатории.

ИСТОЧНИК KP.RU