2019-03-10T10:31:29+03:00
Общество

В санатории Крыма вылетели еще 250 детей из Сибая

Первая группа также из 250 человек недавно вернулась с Евпатории
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Эльвина АПАРИНА
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 10 марта, из Сибая в Крым отправились еще 250 детей. Ребят отвезли в Магнитогорский аэропорт, откуда они вылетели в санатории на самолете. Об этом сообщил глава Сибая на своей странице.

- Все организационные вопросы продуманы до мелочей и подкреплены опытом первой группы. Подобрали хорошую команду сопровождающих, с ними ребята будут в надежных руках. Настроение у ребят замечательное! Впереди - две недели отличного отдыха, крымское солнце и море. Доброго пути вам! Хорошего полета! – написал Рустем Афзалов.

Напомним, что первая группа ребят из 250 человек вернулась с полуострова 6 марта. С 20 февраля они отдыхали в санатории «Мечта» в Евпатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Стерлитамаке детей заметили за опасным занятием
В Уфе сошедший с крыши снег разбил «Мазду»
В Уфе прекращены поиски рэпера Глеба Решетнева
В четырех селах Стерлитамакского района отключат электричество
В Башкирии продолжаются поиски 44-летнего Александра Кириченко
В Башкирии 22-летний водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину
В Башкирии 26-летний сотрудник автозаправки незаконно присвоил 400 тысяч рублей
В ближайшие несколько дней в Башкирии будет бушевать шквалистый ветер
В Уфе скончался известный башкирский поэт и журналист Нияз Магадеев
В Башкирии ищут водителя, который насмерть сбил на трассе пешехода
В Башкирии из-за непогоды произошла массовая авария с 12 автомобилями
Певец Радик Юльякшин сообщил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем
В Башкирии найден мертвым пропавший Сергей Ланин
В Уфе в клубе на женский праздник устроили развратное шоу с посетительницами
В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок
В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника
В Башкирии снизилась младенческая смертность
В Уфе перевернулся автомобиль: в салоне находилась молодая семья с ребенком
Стала известна личность погибшей девушки из Башкирии, которую насмерть задавил муж на 8 марта
МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко