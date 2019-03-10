В четырех селах Стерлитамакского района отключат электричество
Света не будет весь день – с 10 до 17 часов и с 11 до 16 часов
.Фото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 11 марта, сразу четыре села Стерлитамакского района останутся без электричества. Это связано с ремонтными работами.
Как сообщает администрация Отрадовского сельсовета, света не будет весь день. С 10 утра до 17 часов его отключат в Отрадовке: на улицах Горького д.71-102, Матросова 75-112, Космонавтов 77-107.
С 11 до 16 часов электричество отключат в селах Косяковка, Танеевка, и Новый Краснояр.
Администрация сельсовета приносит извинения жителям населенных пунктов за предоставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU