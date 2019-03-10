В четырех селах Стерлитамакского района отключат электричество

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-10T09:39:21+03:00

Света не будет весь день – с 10 до 17 часов и с 11 до 16 часов

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Завтра, 11 марта, сразу четыре села Стерлитамакского района останутся без электричества. Это связано с ремонтными работами.

Как сообщает администрация Отрадовского сельсовета, света не будет весь день. С 10 утра до 17 часов его отключат в Отрадовке: на улицах Горького д.71-102, Матросова 75-112, Космонавтов 77-107.

С 11 до 16 часов электричество отключат в селах Косяковка, Танеевка, и Новый Краснояр.

Администрация сельсовета приносит извинения жителям населенных пунктов за предоставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU