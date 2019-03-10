2019-03-10T10:22:32+03:00
Общество

В Башкирии продолжаются поиски 44-летнего Александра Кириченко

Мужчина пропал еще 3 ноября
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В республике все еще ведутся поиски 44-летнего Кириченко Александра Федоровича. Мужчина пропал еще 3 ноября 2018 года в поселке Чишмы, до сих пор его местонахождение неизвестно. Родственники не теряют надежду найти его живым, волонтеры снова обновили информацию и просят помочь в поисках.

Приметы: рост 165 см, полный, лысый, глаза серые.

Был одет: синяя куртка с капюшоном, бордовая олимпийка, синие спортивные штаны, синие кроссовки с эмблемой Reebok.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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