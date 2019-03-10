В Башкирии продолжаются поиски 44-летнего Александра Кириченко
Мужчина пропал еще 3 ноября
фото: соцсети
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В республике все еще ведутся поиски 44-летнего Кириченко Александра Федоровича. Мужчина пропал еще 3 ноября 2018 года в поселке Чишмы, до сих пор его местонахождение неизвестно. Родственники не теряют надежду найти его живым, волонтеры снова обновили информацию и просят помочь в поисках.
Приметы: рост 165 см, полный, лысый, глаза серые.
Был одет: синяя куртка с капюшоном, бордовая олимпийка, синие спортивные штаны, синие кроссовки с эмблемой Reebok.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU