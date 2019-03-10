В Башкирии 22-летний водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-10T07:56:07+03:00

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Ночью 9 марта в Нуримановском районе на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщает ГИБДД по РБ, 22-летний водитель ВАЗа сбил 50-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. К сожалению, пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Также известно, что на его одежде не было светоотражающих элементов. По данному факту сейчас начато расследование.

Всего за минувшие сутки дорогах республики произошло шесть автоаварий, в которых один человек погиб и пять получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU