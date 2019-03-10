2019-03-10T07:51:54+03:00
Происшествия

В Башкирии 26-летний сотрудник автозаправки незаконно присвоил 400 тысяч рублей

В течении полугода он составлял фиктивные документы и забирал из сейфа деньги
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В Гафурийском районе Башкирии задержали 26-летнего сотрудника автозаправки, который незаконно присвоил 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Выяснилось, что управляющий местной автозаправочной станции, имел доступ к служебному сейфу предприятия и специальному программному обеспечению. В течение полугода он составлял фиктивные финансовые документы, а затем присваивал из сейфа деньги, на сумму, указанную в этой отчетности. Перед проверкой предприятия он вносил деньги в сейф, а после ухода проверяющих снова забирал их себе.

В сентябре 2018 года мужчину заподозрили в махинациях. Была проведена внеплановая проверка и зафиксирована недостача в крупном размере, эту информацию передали в правоохранительные органы.

Молодой человек признался в содеянном, украденные денежные средства возместил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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