В Башкирии из-за непогоды произошла массовая авария с 12 автомобилями

СЕГОДНЯ 19:19 2019-03-09T19:35:05+03:00

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Непогода, которая разразилась в эти дни в Башкирии, привела к первым серьезным последствиям. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, в 18:30 на дороге Самара – Уфа – Челябинск в Благоварском районе республики произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей.

По предварительным данным, все началось с того, что Mitsubishi Lancer, следовавший в сторону Уфы, столкнулся с попутной грузовой «Газелью». Из-за неблагоприятных условий на трассе в этот момент была плохая видимость, и что привело к тому, что в аварию попали и все последующие попутные автомобили, которые попросту не заметили творящегося на дороге.

Всего в ДТП попали: Volkswagen Passat, Renault Fluence, Toyota RAV4, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Mazda CX-5, Renault Logan, Hyundai Santafe и «Лада Приора».

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Известно, что к врачам обратились три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU