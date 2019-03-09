Певец Радик Юльякшин сообщил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-09T18:33:03+03:00

Известный исполнитель сказал, что акустическая травма так до конца и не вылечилась

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Известный башкирский исполнитель Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, в ходе ответов на вопросы от поклонников рассказал о своей болезни, из-за которой в прошлом году он был вынужден на месяц прервать гастрольный тур.

Как выяснилось, лечение и консультация с немецкими врачами не помогли полностью избавиться от недуга. Юльякшин по-прежнему испытывает сложности:

- С ушами все также. Также свистят, понижение слуха, но жить можно и можно писать песни, так что продолжаю работать в полную силу, - сообщил певец.

Напомним, что в сентябре 2018-го года исполнителя госпитализировали прямо во время концерта в Тюмени. Позже выяснилось, что у него акустическая травма, и организаторам пришлось отменять десятки концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU