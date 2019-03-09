В Башкирии найден мертвым пропавший Сергей Ланин
Мужчину нашли в канаве
Фото: соцсети
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В Башкирии волонтеры сообщили о прекращении поисков 68-летнего Сергея Ланина. К сожалению, мужчина был найден мертвым.
«Приносим соболезнования родным и близким», - написали сообщение руководители поискового отряда «Лиза Алерт» в Башкирии.
В настоящий момент известно, что мужчину нашли случайные прохожие. По предварительной версии, он упал лицом вниз в канаву. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Напомним, что Сергей Ланин из Салавата пропал еще 24 февраля. Как сообщили родственники, он вышел в магазин в 21:00 и не вернулся.
ИСТОЧНИК KP.RU