2019-03-09T18:04:14+03:00
Общество

В Башкирии найден мертвым пропавший Сергей Ланин

Мужчину нашли в канаве
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии волонтеры сообщили о прекращении поисков 68-летнего Сергея Ланина. К сожалению, мужчина был найден мертвым.

«Приносим соболезнования родным и близким», - написали сообщение руководители поискового отряда «Лиза Алерт» в Башкирии.

В настоящий момент известно, что мужчину нашли случайные прохожие. По предварительной версии, он упал лицом вниз в канаву. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Напомним, что Сергей Ланин из Салавата пропал еще 24 февраля. Как сообщили родственники, он вышел в магазин в 21:00 и не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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