В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника
8 марта в Уфе на парковке одного из цехов УМПО произошел конфликт между токарем и начальником цеха. Сначала мужчины разбирались на словах, но затем подчиненный достал из кармана пистолет и принялся угрожать своему руководителю.
Несмотря на наличие оружия, спор продолжился, и тогда токарь перешел к более активным действиям. Первый выстрел пришелся в машину начальника цеха, а второй прямиком в ногу обидчику.
- Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Изъят травматический пистолет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Телеканал «Рен-ТВ» опубликовал видео происшедшего.
Подчиненный обстрелял начальника цеха в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU