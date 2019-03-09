В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-09T14:50:02+03:00

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8 марта в Уфе на парковке одного из цехов УМПО произошел конфликт между токарем и начальником цеха. Сначала мужчины разбирались на словах, но затем подчиненный достал из кармана пистолет и принялся угрожать своему руководителю.

Несмотря на наличие оружия, спор продолжился, и тогда токарь перешел к более активным действиям. Первый выстрел пришелся в машину начальника цеха, а второй прямиком в ногу обидчику.

- Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Изъят травматический пистолет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Телеканал «Рен-ТВ» опубликовал видео происшедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/696147" frameborder="0"></iframe> Подчиненный обстрелял начальника цеха в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU